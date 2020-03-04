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'a dev maç öncesi müjde!

'in 25. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından ile deplasmanda karşılaşacak olan 'a müjdeli haber geldi. 22. hafta oynanan maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Lemina'nın takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 14:55 ABONE OL
Galatasaray'a dev maç öncesi müjde!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı.

Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi.

Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Takımımız, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek."

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Galatasaray'a dev maç öncesi müjde!
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