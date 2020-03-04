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'in planı! ...

İtalyan devi 'da forma giyen milli futbolcu 'na 'in ilgisi bitmiyor. Leipzig Sportif Direktörü olduğu dönemde de Hakan'ı 'dan Leipzig'e kazandırmak isteyen Rangnick'in bu kez planı farklı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.3.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 21:20 ABONE OL

İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, Milan ile sportif direktörlük görevi için görüşen Ralf Rangnick'in, göreve gelmesi halinde milli futbolcuyu takımda tutmak istediği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu hayranı olan Alman futbol adamının, ilk icraat olarak yıldız ismin sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi. Ay-Yıldızlı futbolcunun Milan ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon şu ana kadar Milano ekibiyle 24 resmi maça çıkarken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

LEIPZIG'E DE ÇOK İSTEMİŞTİ
Öte yandan Ralf Rangnick, Leipzig'de sportif direktörlük yaptığı dönemde de Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi çok istemişti.

Alman teknik adam, "Milan'da düzenli olarak oynuyor. Dolayısıyla finansal açıdan bu transfer mümkün değil" diyerek, maddi nedenlerle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

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Ralf Rangnick'in Hakan Çalhanoğlu planı! Milan...
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