Serie A'da koronavirüs önlemi! Tüm maçlar seyircisiz oynanacak

İtalya'da şu ana kadar 2 bini aşkın kişiye bulaşan ve 79 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, çok sayıda futbol maçının ertelenmesine neden oldu.

İtalya Kupası yarı final rövanşında oynanacak Napoli-Inter ve Juventus-Milan maçları da koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu kez İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) koronavirüs nedeniyle tüm maçların 3 Nisan 2020'ye kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

İtalyan hükümeti öte yandan kapalı alanda insanların buluştuğu etkinliklerin iptaline karar verdi. Tiyatro, sinema, spor etkinlikleri vb. etkinliklerde durdurulma kararı ay sonuna kadar devam edecek.

NAPOLİ - INTER MAÇI KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ

JUVENTUS - MİLAN MAÇINA KORONAVİRÜS ENGELİ