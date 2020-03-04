Trabzonspor mutlu Fenerbahçe umutlu

FENERSEVERLER

Trabzonspor bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 2'si lig 1'i kupa 3 karşılaşmada da rakibine geçit vermedi. Ligde Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1 bitti. Evindeki karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Dün kupada da aynı sonuçla rakibini yendi.Trabzonspor'un ikinci golünü atan Novak karşılaşma sonrası, "Bizim için ufak bir avantaj oldu. Gol yemeseydik daha büyük bir avantajımız olacaktı. Şimdi orada en az bir beraberlik almamız gerekiyor" dedi.Ligde olduğu gibi kupada da Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki gol ayakları değişmedi. Yine önce Sörloth attı ardından Novak fileleri havalandırdı.Sörloth karşılaşma sonrası, "İlk hedefim gol atmak değil, takımın kazanması. Kazanan taraf biz olduk. Kadıköy'e galibiyet için gideceğiz" diye konuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'yi ikinci kez 2-1 mağlup ederken maç sonu, "Kazandığımız için mutluyuz ama ülkede sıkıntılı bir ortam var. Mehmetçiğimiz savaşıyor, şehit oluyor. Onlara dua etmekten başka elden bir şey gelmiyor. Futbolla ilgili çok konuşmak istemiyorum" dedi.Vedat'ın golü, F.Bahçe'ye tur umudunu getirdi.Yanal, Falette'in yerine stoper monte edemeyip Antalya deplasmanında orta sahada oynattığıikilisine kalınca F.Bahçe, Trabzon'a oyun olarak teslim oldu. Çünkü Gustavo, iyi başlayan Fenerbahçe'nin maestrosuydu. Savunmaya geçmesi Fenerbahçe orta alanını çökertti. Trabzon, dağınık ve telaşlı oynuyor, pozisyon üretemiyordu. Ndiaye'nin yerine giren Guilherme, orta sahada görev yapınca Trabzon'un defoları kayboldu. F.Bahçe'ye karşı pas ve oyun üstünlüğü de Trabzon'un lehine gelişti. Bu olumlu tabloda Sörloth ve Novak ikilisi iki güzel gole imzayı attı. Yanal, ne zaman oyuna Zajc ve Ferdi'yi aldı, o zaman F.Bahçe oyuna hakim oldu.2-1'lik skor mükemmel bir rövanşa tanık olacağımızın habercisidir.