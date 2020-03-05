Alanyaspor 1 adım önde

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki Antalya ekibinin yarı final mücadelesinin ilk ayağında Aytemiz Alanyaspor, ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Gol pozisyonu açısından zengin olmayan maçta kritik anlar da ikinci yarıda gerçekleşti. 63. dakikada hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonucu Jahovic ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiğini belirlediği Welinton'a kırmızı kart gösterdi ve Alanyaspor 10 kişi kaldı.
90+2'de Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Fernandes'in vuruşunda top Antalyaspor ağlarına gitti: 0-1. Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan'da oynanacak.
ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
Antalya Atatürk Stadı'nın tribünlerinde İdlib'de destan yazan Mehmetçik'e destek vardı. İki takımın taraftarı "Şehitler ölmez vatan bölünmez"
diye tezahürat yaparken, rejim güçlerine tepki yağdırdı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, maç öncesi bir restoranda iki kulübün yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.
EROL BULUT: HENÜZ HER ŞEY BİTMEDİ
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk maçta iyi sonuç almak istiyorduk. 10 kişi kalmamıza rağmen bunu başardık. Ama daha bitmiş bir şey yok. İnşallah rövanşı da kazanarak finale çıkarız" dedi.
BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK
Rövanşta iyi futbol lütfen
Formula 1'de ilk virajda Mercedes'le Red Bull'un kafa kafaya girdiğini, o kaostan Renault ile Haas takımının faydalandığını düşünün. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in elendiği kupada Alanya ve Antalya'nın yarı finali işte o yarışın başlangıcı gibi.
Kupaya uzanmak için 3 maç varken doğrusunu söyleyeyim müzesinde az kupası olan kulüplerin futbol iştahsızlığını anlayamıyorum. Dün de maç boyunca iki takım mücadele ettiler, top kaybettiler. En fazla 2-3 güzel hareket görmüşüzdür. Sonunda da 1 gol... Antalya ve Alanya sezon başında 2 hazırlık karşılaşmasında golsüz berabere kalmıştı. Aralık ayındaki lig maçı da 0-0 bitmişti.
Dün bu seriyi bozan Fernandes oldu. Ligde 3 maçta 0 çeken ve puan tablosunda irtifa kaybeden Alanya, Fenerbahçe maçı sonrasında kaleyi bulamayan Antalya'yı 10 kişi kalmasına rağmen temiz skorla avladı. Rövanş 7 hafta sonra... O hafta Antalya küme düşme korkusu yaşar mı, Alanya'nın ligdeki hedefi biter mi bugünden bilemeyiz. Ama bir dileğim var; Türkiye Kupası'nda finale çıkacak takım hiç olmazsa rövanş karşılaşmasında bize iyi futbol seyrettirsin.