Alanyaspor 1 adım önde

Ziraat Türkiye Kupası'nda iki Antalya ekibinin yarı final mücadelesinin ilk ayağında Aytemiz Alanyaspor, ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek avantaj yakaladı. Gol pozisyonu açısından zengin olmayan maçta kritik anlar da ikinci yarıda gerçekleşti.90+2'de Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Fernandes'in vuruşunda top Antalyaspor ağlarına gitti: 0-1. Karşılaşmanın rövanşı 22 Nisan'da oynanacak.Antalya Atatürk Stadı'nın tribünlerinde İdlib'de destan yazan Mehmetçik'e destek vardı. İki takımın taraftarıdiye tezahürat yaparken, rejim güçlerine tepki yağdırdı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, maç öncesi bir restoranda iki kulübün yöneticileriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk maçta iyi sonuç almak istiyorduk. 10 kişi kalmamıza rağmen bunu başardık. Ama daha bitmiş bir şey yok. İnşallah rövanşı da kazanarak finale çıkarız" dedi.Formula 1'de ilk virajda Mercedes'le Red Bull'un kafa kafaya girdiğini, o kaostan Renault ile Haas takımının faydalandığını düşünün.Kupaya uzanmak için 3 maç varken doğrusunu söyleyeyim müzesinde az kupası olan kulüplerin futbol iştahsızlığını anlayamıyorum. Dün de maç boyunca iki takım mücadele ettiler, top kaybettiler. En fazla 2-3 güzel hareket görmüşüzdür. Sonunda da 1 gol...Dün bu seriyi bozan Fernandes oldu. Ligde 3 maçta 0 çeken ve puan tablosunda irtifa kaybeden Alanya, Fenerbahçe maçı sonrasında kaleyi bulamayan Antalya'yı 10 kişi kalmasına rağmen temiz skorla avladı. Rövanş 7 hafta sonra... O hafta Antalya küme düşme korkusu yaşar mı, Alanya'nın ligdeki hedefi biter mi bugünden bilemeyiz. Ama bir dileğim var;

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