Fenerbahçe, Roger Schmidt için harekete geçti

Hedefini Bundesliga'da bir takım çalıştırmak üzerine çizen Schmidt, teklife teşekkür ederken, sarılacivertlilerden biraz süre istedi

Ersun Yanal, Trabzonspor'da takımın başında son kez sahaya çıktı ve yeni teknik direktör için gaza basıldı. Yönetim dün öğle saatlerinde konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. İlk adayın Roger Schmidt olduğu öğrenildi. Son olarak Çin'de görev yapan ve şu an boşta olan Schmidt ile ilgili ilk adım atıldı. 52 yaşındaki teknik adamın menajeri ve avukatı ile temasa geçildi.

BEKLEDIĞI OLMAZSA İSTANBUL'U LİSTEYE ALACAK

Büyük bir maceraya atılarak gittiği Çin'in BJ Guoan takımında istediği şampiyonluğa iki sezonda da ulaşamayan Alman teknik adamın, yeni hedefinin ülkesi olduğu ve Bundesliga takımlarından teklif beklediği öğrenildi. Hoca değişikliği muhtemel takımlardan birinden teklif gelmemesi halinde İstanbul'u listesine alacak. Roger Schmidt'in sarı-lacivertli kulübün ön teklifine, "Teşekkür ederim ancak kafamdaki planlar için sizden biraz süre istiyorum" cevabını verdiği öğrenildi.

BAŞKAN KOÇ'LA TANIŞIKLIĞI ESKIDEN

Ali Koç'un F.Bahçe başkanı olmadan önce de Schimdt ile futbol üzerine fikir alışverişinde bulunma adına bazı görüşmeler yaptığı ve buradan bir dostluklarının bulunduğu bildirildi.

BAŞKANIN TERCİHİ YABANCI

Ali Koç stratejisini önce yabancı, sonuç çıkmazsa yerli olarak belirledi

Fenerbahçe'de pek çok isim gündeme gelirken, tüm adaylar tek tek en ince detaylarıyla ele alınıyor. Yönetim toplantısında çoğunluğun görüşü yabancı bir teknik direktör getirilmesi yönünde oldu. Toplantıda Başkan Ali Koç'un da yabancı teknik adamdan yana olduğu ve ilk olarak yabancı isimlerin değerlendirilmesi, eğer buradan sonuç çıkmazsa Türk antrenörlere yönelme şeklinde bir strateji belirlendiği öğrenildi. Fenerbahçe düne kadar hiçbir teknik adama resmi teklif götürmedi. Dün başlayan çalışmalar ise henüz sonuç vermedi. Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy yönetiminde yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

ALTERNATİF İSİM ENGİN FIRAT

F.BAHÇE için gündeme gelen isimlerden biri de Moldova Milli Takımı'nın başındaki performansıyla dikkat çeken Engin Fırat oldu. 49 yaşındaki hocanın 2002 yılında sarı-lacivertli takımda Lorant'ın yardımcılığını yapması ve camiayı tanıması, Almanca ve İngilizce bilmesi öne çıkmasını sağlıyor. Dolaylı yollardan nabzı yoklanan Fırat, Başkan Ali Koç ya da yardımcısı Semih Özsoy'dan bir teklif gelmeden konuyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

DAUM TEKLİF GELİRSE SICAK

SARI-LACIVERTLI takımla adı anılan diğer isimse Alman hoca Christopher Daum... 66 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı. Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştırırken iki takımda da şampiyonluk yaşadı. Daum, Başkan Ali Koç'la temasa geçmediği sürece nabız yoklamak için yapılan görüşmeleri geçerli saymadığını belirtirken, "Daha önce çalıştığım ve bildiğim bir kulüp. Soğuk bakmam" diyerek kapıyı aralık bırakıyor

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI YERLİ Mİ YOKSA YABANCI MI OLMALI?

GÜRCAN BİLGİÇ: Metrobüse binebilmeli!

FENERBAHÇE'NIN durumu belli. Kadro kalitesi belli. Transfer imkânları yok gibi. O nedenle gelecek teknik adamın "Metrobüse binmesi" lazım. Uzun ya da kısa vadeli çözüm planları ancak bu pratikliğe hakim çözüm için kısa yolların birinden geçer. Benim aklım 'yerli' diyor. Ama illa yabancı alınacaksa kulübü de ülkeyi de rakipleri de bilen Cristopher Daum Almanya'da bekliyor. Endüstriyel futbola da hakim. Kalan maçları da kaldırabilecek yetenekte. Bu zamanda şartları bilmeyen veya böylesini yaşamamış bir yabancı ile yola çıkmak yeni bir Cocu faciasını davet etmektir.

BÜLENT TİMURLENK Ağabeylerle bu iş olmaz

BAŞARISIZ olan son hoca yerli olunca elbette ki bu kez de yabancı deneyelim fikri ağır basıyor. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan teknik adamın pasaportunda ne yazdığından daha çok Samandıra'da takım üzerinde kuracağı hakimiyet ve yönetim ile olan ilişkisi önem taşıyacak. Bir takım ağabeylerle yönetilmez. Bir takım Falette'i aldığında sportif direktörü ve teknik direktörü "Biz istemedik" demez. Önce bu yanlışlardan dönmek lazım. Sonra da yeni hocanın yapacağı kadro revizyonuna (elbette ki finansal şartlar müsaade ettiği sürece) karışmamak lazım.

DEMİREL GÖREVDE!

FENERBAHÇE'DE hoca arayışları tüm hızıyla sürerken yeni teknik direktörün cumartesi günkü Denizlispor maçına yetişmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Henüz hocayı belirleyemeyen yönetimin, yarına kadar anlaşma sağlaması halinde dahi prosedürleri cumartesi gününe kadar yetiştirmenin imkânsız olduğu bildirildi. Fenerbahçe'de dün akşam yapılan ilk antrenmanda takımı Zeki Göle, Fatih Yıldız ve Volkan Demirel üçlüsü yönetti. Emre Belözoğlu ise salonda çalıştı. Yanal ile birlikte ekibinden Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler de görevi bıraktı.

FALETTE ÜZDÜ, DİĞERLERİ SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında sakatlanan Falette'in üzüntüsünü yaşarken, ağrıları bulunan oyunculardan gelen bilgiler sevindirdi. Ufak tefek sakatlıklar nedeniyle Trabzon deplasmanında yer almayan Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ın cumartesi akşamı Denizlispor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi. Öte yandan Falette'in sakatlığı sonrası takımda tek stoper Serdar kaldı. Ersun Yanal'ın belki de Fenerbahçe'deki kariyerinin bitmesine neden olan Jailson'un yine stoperde oynaması bekleniyor.