Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli yeni takım buldu

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli ekibe sportif direktör olan Comolli, başarısız geçen 18 aylık dönemin ardından görevden ayrılmıştı. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Fransız, kısa süre içinde yeni bir takım buldu.

Fenerbahçe'de birçok başarısız transfere imza atan Comolli, son olarak Falett'nin alınmasından sonra Ali Koç'la ters düşmüştü. 47 yaşındaki sportif direktör, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, Falette'yi kendisinin değil Ali Koç'un aldığını açıklamıştı. Bu ifadelerden kısa süre sonra ise işine son verilmişti.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Comolli'yle anlaşmak üzere. Liverpool ve Tottenham'ın eski sportif direktörü Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco yöneticileri ile bir araya geldi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Slimani ve Comolli yeniden buluşacak.