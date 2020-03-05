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'den ayrılan Damien Comolli yeni takım buldu

'den ayrılan Fransız Sportif Direktör Damien Comolli, kısa bir aranın ardından yeniden göreve başlıyor. 47 yaşındaki futbol adamının, Fransa Lig 1 takımlarından Monaco ile görüştüğü ve önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi. Comolli, Fenerbahçe'ye ettiği Slimani ile yeniden buluşacak.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 11:46 ABONE OL
Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli yeni takım buldu

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan seçilmesinin ardından sarı-lacivertli ekibe sportif direktör olan Comolli, başarısız geçen 18 aylık dönemin ardından görevden ayrılmıştı. Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Fransız, kısa süre içinde yeni bir takım buldu.

Fenerbahçe'de birçok başarısız transfere imza atan Comolli, son olarak Falett'nin alınmasından sonra Ali Koç'la ters düşmüştü. 47 yaşındaki sportif direktör, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, Falette'yi kendisinin değil Ali Koç'un aldığını açıklamıştı. Bu ifadelerden kısa süre sonra ise işine son verilmişti.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Michael Emenalo ile yollarını ayıran Monaco'nun Comolli'yle anlaşmak üzere. Liverpool ve Tottenham'ın eski sportif direktörü Comolli, geçtiğimiz günlerde Monaco yöneticileri ile bir araya geldi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Bu transfer gerçekleşirse, Slimani ve Comolli yeniden buluşacak.

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Fenerbahçe'den ayrılan Damien Comolli yeni takım buldu
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