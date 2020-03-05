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'dan son dakika sponsorluk açıklaması

Kulübü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile devam eden sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve 2020-2021 sezonu için kulübe 30 milyon TL ödeneceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 19:01 ABONE OL
Galatasaray'dan son dakika sponsorluk açıklaması

Galatasaray Kulübü, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile 2020-2021 sezonunun sonuna kadar sürecek bir anlaşma yapıldığını ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2020-2021 sezonu için sarı kırmızılı kulübe 30 milyon TL ödeyeceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında devam eden pazarlama, reklam ve tanıtım amacıyla isim hakkı sözleşmesinin yürürlük süresinin 2020-2021 futbol sezonlarını kapsayacağı ve 2020-2021 yılı futbol sezonu sonunda sona ereceği hususunda ilgili taraflarca mutabık kalınmıştır. Bu anlaşma gereği Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Şirketimize 2020-2021 sezonu için 30 milyon TL ödenecektir.

Bu açıklamada sözü edilen taraflar arasında Sözleşme konusuna ilişkin olarak devam eden ticari müzakereler bir sonuca bağlanana kadar, Şirketimizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bu açıklama, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray'dan son dakika sponsorluk açıklaması
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