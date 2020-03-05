Galatasaraylı Marcao'yu Fiorentina istiyor

Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Marcao'ya İtalya'dan talip var.

Sarı-kırmızılı takımın 8'de 8 yapmasında önemli bir role sahip olan Brezilyalı stoper, İtalyan takımlarının radarında yer alıyor.

Galatasaray, bir yandan şampiyonluk yarışı içindeyken bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim'in yönetiminde gelecek oyuncuları belirlemeye başlayan sarı-kırmızılı ekip, gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Portekiz'in Chavez takımından kadrosuna kattığı Marcao ile Fiorentina yakından ilgileniyor. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı düşünen Mor-Menekşeler, sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Marcao'nun satılmasına sıcak bakan yönetim, 20 milyon euro talep ediyor. İtalyan basınında çıkan haberler, Galatasaray'ın bu talebinde indirime gidebileceği ve tarafların sezon sonunda anlaşacağı yönünde.

Marcao bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken, tüm kulvarlarda 32 maçta görev aldı. Marcao'nun sarı kırmızılı takımla 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.