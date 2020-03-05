İngiltere'de koronavirüs alarmı! Premier Lig maçları...

İlk kez Çin'de görülen ve hızla yayılarak dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs birçok spor organizasyonunu da vurdu.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmede, Serie A'da 3 Nisan 2020 tarihine kadar olan tüm müsabakaların seyircisiz olarak oynanmasına karar verildiği açıklandı. Koronavirüsün etkilediği bir diğer yer olan İran ise ülke genelinde tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Dünya genelinde bunlar yaşanırken, İngiltere de şimdiden önlem almanın planlarını yapıyor. Premier Lig, dünyanın en çok izlenen ve en popüler ligi konumunda. Premier Lig yönetimi, önümüzdeki günlerde maçların seyircisiz oynanabileceği yönünde kulüpleri bilgilendirdi. Ayrıca, virüse karşı alınacak önlemler kapsamında neler yapılabileceğiyle ilgili kulüplere tavsiyeler verildi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de Leicester City forması giyiyor. Bir diğer milli futbolcumuz Cenk Tosun ise sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı ve geri kalan dilimde Crystal Palace adına mücadel edemeyecek.