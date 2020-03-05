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'un eski forveti 'ya borcu kalmadı

TFF 3. Lig’de bitime 8 hafta kala amatör lige düşmesi kesinleşen 'un Portekizli eski futbolcusu 'ya borcunun kalmadığı bildirildi. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda eski oyuncumuz Arıza Makukula’nın Manisaspor’dan alacağı kalmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.3.2020 18:30 ABONE OL
Manisaspor'un eski forveti Ariza Makukula'ya borcu kalmadı

Yaşadığı maddi sıkıntılar sebebiyle Süper Lig'den amatöre lige kadar düşen Manisaspor'da, yeni bir bir gelişme yaşandı.

2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında siyah-beyazlı takımda forma giyen ve daha sonra takımdan ayrılan Ariza Makukula, kulüpten alacakları için uzun yıllar Manisaspor'u puan silme ve transfer yasaklarıyla karşı karşıya bırakmıştı. Bu yıl TFF 3. Lig'de bitime 8 hafta kala amatör lige düşen; Burak Yılmaz, Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin ve Hakan Balta gibi isimlerin de forma giydiği Manisaspor'a Ariza Makukula dosyasından sevindiren bir haber geldi. Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük, kulübüm resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski futbolcularının alacağının kalmadığına söyledi. Yörük, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız araştırmalar sonucunda eski oyuncumuz Arıza Makukula'nın Manisaspor'dan alacağı kalmamıştır. O süreçte destek olan herkese Manisaspor sevdalısı ve başkanı olarak teşekkür ederim. Bizde yönetim olarak alacakları oyuncular ile görüşmeler yapıp, bizden önceki yönetimler gibi gerekeni yapacağız."

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Manisaspor'un eski forveti Ariza Makukula'ya borcu kalmadı
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