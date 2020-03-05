Milli maratonun tarihleri belli oldu

Milli Futbol Takımı'nın 2020-21 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı.Türkiye, ilk maçında 3 Eylül'de Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan milliler, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Son maç 17 Kasım'da Macaristan deplasmanı.Bu arada daha önce Türkiye ve yurt dışında birçok takımda görev yapan2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın giyeceği formalarm erak konusuydu. 'Esvaphane' isimli bir hesap, Ay-yıldızlı ekibin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde giyeceğini iddia ettiği formaları paylaştı. Türkiye'nin iç sahada beyaz, dış sahada kırmızı formayla mücadele edeceği kaydedildi.Grupta Macaristan, Sırbistan ve Rusya var. Bunların içinde en zorlu ekip olarak Rusya'yı görüyorum. Ama A Milli Takımımızın artık grafiğinin yükselmesi, olumlu bir takım kimliğine bürünmemizi sağladı. Avrupa Şampiyonası'na katılmamızın da öz güveni yükselttiğini buna eklersek grupta iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Beni en çok endişeye sevk eden ise sakatlık problemleri. Örneğin kritik maçlarda en önemli hücum silahımız Cengiz'den mahrum oynamıştık. Çünkü o tarz bir forvetimiz yoktu. En büyük sıkıntımız olan stopere beklenenden da iyi bir çözüm bulmuşken Merih Demiral'ın şanssız ve uzun sakatlığı gündeme geldi. Buna Ozan Kabak eklendi. Son sıkıntı da Cenk Tosun oldu. Sezonu kapattığı söyleniyor. İnşallah Avrupa Şampiyonası öncesi ve UEFA Uluslar Kupası öncesi yeni sakatlıklarla karşılaşmayız.

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