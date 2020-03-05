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Onyekuru, 'da kalacak mı? Monaco...

'ın Nijeryalı futbolcusu , sarı-kırmızılı ekibe devre arasında geri döndü ve takımın başarısında başrol oynadı. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta da önemli bir katkı veren 22 yaşındaki oyuncu, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. Onyekuru, bonservisi için 10 milyon euro isteyen Monaco ile masaya oturarak indirim yapılmasını talep edecek.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 07:22 ABONE OL
Onyekuru, Galatasaray'da kalacak mı? Monaco...

Süper Lig'de son 8 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Galatasaray'da öne çıkan isimlerden biri de Henry Onyekuru. Fatih Terim'in futbol anlayışında patlayıcı gücüyle büyük öneme sahip olan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın değişen oyun anlayışında kilit rol oynuyor.

Terim'in rapor gelecek yıl da takımda tutmak istediği Onyekuru için şimdiden pazarlıklar başladı. 750 bin euroya kiralanan oyuncunun bonservisini almak isteyen yönetim, 22 yaşındaki futbolcudan Monaco ile görüşmesini istedi. Galatasara'ın bu talebine olumlu yanıt veren Onyekuru, Fransız kulübüyle bir görüşme yaparak 10 milyon euroluk bonservisinde kolaylık sağlanmasını isteyecek.

Onyekuru ve menajeri D'Avilla önümüzdeki günlerde Fransa'ya giderek Monaco ile pazarlık masasına oturacak. Taraflar anlaşırsa, Onyekuru gelecek sezon Galatasaray'ın futbolcusu olacak. Bir diğer alternatif ise 1 yıl daha kiralam formülü.

Galatasaray cephesi, Falcao'nun transferinde Monaco ile kurulan iyi ilişkilerden dolayı, Onyekuru için yapılacak görüşmelerin olumlu geçeceğine inanıyor.

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Onyekuru, Galatasaray'da kalacak mı? Monaco...
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