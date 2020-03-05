Süper Lig ekibi Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 05.03.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 04.03.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK'nın 04.03.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- PAYASSPOR Kulübü'nün 04.03.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi uyarınca ve "erteleme müsabakasında oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/h maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."