Trabzonspor artık pes etmiyor

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Ligin ilk yarısında Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 17 maçta öne geçtiği mücadelelerde 14 puan kaybeden ve bu alanda sonuncu olan Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile işler tam tersine döndü. Bordo-mavili takım Çimşir yönetiminde öne geçtiği 6 maçta sadece iki puan bırakırken, geriye düştüğü maçları da çevirdi. Trabzonspor, Karaman yönetiminde geriye düştüğü karşılaşmalardan 6 puan alabilirken, Çimşir ile 6 maçta iki kez geriye düştüve ikisini de çevirip 6 puanı hanesine yazdırdı.Ligde 21 kez öne geçen ve bu alanda zirvede yer alan Trabzonspor, resmi maçlarda Çimşir ile 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 41 yaşındaki teknik adam F.Bahçe'yi hem ligde hem kupada yenerken, Beşiktaş deplasmanından da 1 puan aldı. Bordo-mavililer, şampiyonluk hesapları yapan Sivasspor'u da 2-1 ile geçti.