Trabzonspor artık pes etmiyor

Ligin ilk yarısında Ünal Karaman yönetiminde çıktığı 17 maçta öne geçtiği mücadelelerde 14 puan kaybeden ve bu alanda sonuncu olan Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile işler tam tersine döndü. Bordo-mavili takım Çimşir yönetiminde öne geçtiği 6 maçta sadece iki puan bırakırken, geriye düştüğü maçları da çevirdi. Trabzonspor, Karaman yönetiminde geriye düştüğü karşılaşmalardan 6 puan alabilirken, Çimşir ile 6 maçta iki kez geriye düştü (Rize, F.Bahçe)
ve ikisini de çevirip 6 puanı hanesine yazdırdı.
9 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 1 YENİLGİ
Ligde 21 kez öne geçen ve bu alanda zirvede yer alan Trabzonspor, resmi maçlarda Çimşir ile 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 41 yaşındaki teknik adam F.Bahçe'yi hem ligde hem kupada yenerken, Beşiktaş deplasmanından da 1 puan aldı. Bordo-mavililer, şampiyonluk hesapları yapan Sivasspor'u da 2-1 ile geçti.