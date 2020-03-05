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- Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak

, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak - Atalanta ve 'nde oynanacak Inter - Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.3.2020 22:04 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 22:06 ABONE OL
Valencia - Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Valencia - Atalanta ve Avrupa Ligi'nde oynanacak Inter - Getafe maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını, UEFA organizasyonlarını da etkiledi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart Salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş ayağı Valencia - Atalanta maçı ile 12 Mart Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş ayağı Inter - Getafe karşılaşmalarının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

İtalya'da oynanması planlanan UEFA Gençlik Ligi müsabakalarının da İtalya Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz oynanacağı belirtildi.

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Valencia - Atalanta ve Inter - Getafe maçları seyircisiz oynanacak
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