Sergen Yalçın’dan koruma kalkanı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra takımın motivasyonunu üst seviyeye çeken ve futbolcularının konsantrasyonunu sahaya vermesini sağlayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez eleştirilerin hedefindeki isimlere kol kanat gerdi.Kalan haftalarda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu kaydeden 47 yaşındaki teknik adam bu isimlere,mesajı verdi.SÜPER Lig'de yarın Ankaragücü ile evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta tempo arttı. Oyuncularından hızlı oynamalarını isteyen Sergen Yalçın, yardımcısı Murat Şahin'den de özellikle eleştirilen Ljajic, Karius ve Diaby'yi birebir konuşmalarla motive etmesini istedi.