13.5 milyon Euro veren Onyekuru'yu alır!

Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileriçıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti.Monaco'dan 750 bin Euro'ya kiralanan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor ancak Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e kadar Galatasaray'da herkes Onyekuru'nun takımda kalmasını istiyor.ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alan Monaco isemesajıyla genç oyuncuyuSarı-kırmızılı kulüp, Onyekuru'yu tutmak için tüm şartlarını zorlayacak. Takıma geri dönecekgibi kiralık yıldızlar yazın satış listesine koyulacak,Onyekuru'nun bonservisi için 13.5 milyon Euro bulunamazsaGalatasaray'da 2 sezonda toplam 51 kez sahaya çıkan Nijeryalı oyuncu 17 gol atarken 5 kez de asist yaptı.

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