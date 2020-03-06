Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Berna Gözbaşı: "Bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz"

: "Bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz"

Kulübü Başkanı , kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 6.3.2020 21:27 ABONE OL
Berna Gözbaşı: Bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz

Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin Kayserispor'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.

Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.

Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berna Gözbaşı: "Bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA