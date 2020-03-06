Beşiktaş-Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'de 24 hafta sonunda topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, evinde 20 puanla 17. konumda bulunan Ankaragücü'nü ağırlıyor. Hakem Arda Kardeşler yönettiği karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, 5 maçta 10 puan toplayarak zirveyi takibini sürdürüyor. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü ise zor günler yaşıyor. Ligde kalma savaşı veren Ankaragücü, Beşiktaş'ı yenerek ateş hattından çıkmanın peşinde. Siyah-beyazlı ekip ise kazanarak rakipleriyle puan farkını azaltmayı hedefliyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner; Elneny; Boyd, Atiba, Boateng, N'Koudou; Burak Yılmaz.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Michalak, Sedat, Faty, Lukasik, Gerson, Orgill

MAÇTAN DAKİKALAR

*Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.

*Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).

*Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).

*Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).

*Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.

*Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

*Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.

*Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).