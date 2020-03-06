Beşiktaş-Ankaragücü maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 25. haftası İstanbul'da açılıyor. 24 hafta sonunda topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, evinde 20 puanla 17. konumda bulunan Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan zorlu mücadeyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, 5 maçta 10 puan toplayarak zirveyi takibini sürdürüyor. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü ise zor günler yaşıyor. Ligde kalma savaşı veren Ankaragücü, Beşiktaş'ı yenerek ateş hattından çıkmanın peşinde. Siyah-beyazlı ekip ise kazanarak rakipleriyle puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İLK 11'LER



Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner; Elneny; Boyd, Atiba, Boateng, N'Koudou; Burak Yılmaz.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Michalak, Sedat, Faty, Lukasik, Gerson, Orgill

MAÇTAN DAKİKALAR

*Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 30 Süper Lig maçının 29'unu (1M) ve son 11 karşılaşmayı kazandı.

*Beşiktaş ile oynadığı son 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ankaragücü (4B 18B), tek galibiyetini Şubat 2011'de evinde aldı (1-0).

*Son beş iç saha maçında sekiz puan bırakan Beşiktaş (2G 1B 2M), bu sezon daha önce evinde oynadığı yedi Süper Lig karşılaşmasında sadece dört puan kaybetmişti (5G 2B).

*Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Ankaragücü, daha önceki sekiz karşılaşmada tek yenilgi almıştı (2G 5B).

*2019/20 Süper Lig sezonunda en fazla duran top golü bulan takım Beşiktaş (17). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip (10).

*Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren (33) ve en düşük gol beklentisinde kalan (26.44 xG) takım Ankaragücü.

*Ankaragücü karşısında sahaya çıktığı son dört Süper Lig maçında beş gol atan Burak Yılmaz, sadece bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

*Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Kevin-Prince Boateng, iç sahada çıktığı iki Süper Lig maçında da gol atmayı başardı.

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan (Stelios Kitsiou; 70) ve en fazla uzaklaştırma yapan (Ante Kulusic; 140) oyuncular Ankaragücü forması giyiyor.

*Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a rakip olduğu yedi Süper Lig maçından sadece bir puan çıkarabildi (1B 6M).