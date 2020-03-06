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Beşiktaşlı Kevın Prince Boateng'den flaş itiraf!

'ın devre arası transfer döneminde 'dan kadrosuna kattığı ve Vodafone Park'ta attığı gollerle dikkat çeken Ganalı yıldız Kevın Prince Boateng, 'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçı ile ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 23:20 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 23:38 ABONE OL
Beşiktaşlı Kevın Prince Boateng'den flaş itiraf!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol atamadığı için üzgün olduğunu dile getiren Boateng, "Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyorlar" diye konuştu.

Kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını söyleyen Ganalı Yıldız, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bana verilebilecek en iyi hediyeyi verdiler. Kariyerimde oynadığım en kötü maçlarımdan biriydi, bunu kabul etmem lazım" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşlı Kevın Prince Boateng'den flaş itiraf!
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