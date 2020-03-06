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Emret kaptanım!

, Denizlispor maçına desteğiyle hazırlanıyor. 40 yaşındaki deneyimli oyuncu, antrenörler , Zeki Göle ve Fatih Yıldız'lı teknik heyete fikirleriyle destek verecek. Mevcut ekibin kalan maçlarda göstereceği performans, yönetimin elini rahatlatacak ve ani bir karar vermesine engel olacak

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Emret kaptanım!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürerken, yönetim bir yandan da mevcut kadronun gidişatıyla ilgili gözlem yapma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız'ın yönettiği antrenmanlara Kaptan Emre Belözoğlu da destek vermeye başladı. Yukatel Denizlispor maçında yeni teknik direktör kulübede olmayacak. Antrenör ekibine taktik ve strateji anlamında kaptan Emre dahil olacak.

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENECEK
40 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yetkileri şimdilik Ersun Yanal döneminden farklı görünmüyor. Emre, kaptanlık dışında daha önce yaptığı gibi antrenman ve maçlarda teknik heyetle fikir alışverişinde bulunacak. Fenerbahçe yönetimi, mevcut ekibin sahada olumlu sonuçlar vermesinin, yeni teknik direktör arayışlarında da ellerini güçlendireceğini düşünüyor. Mevcut ekibin takımın havasını olumluya çevirmesi, teklif yapılan teknik direktörleri ikna sürecinde işleri kolaylaştıracak. Yönetim şu anda eldeki isimlerin takıma değer katmasını bekliyor.

GÜVEN MESAJI
Emre Belözoğlu destekli teknik kadronun mesaisi sadece Denizlispor maçıyla sınırlı kalmayabilir. Yönetim birçok aday için nabız yoklasa da henüz net bir isimle anlaşma sağlanmış değil. Bu süreçte hem olası olumsuz sonuçların önüne geçmek hem de yeni hoca arayışında panik yaşanmaması adına eldeki teknik ekibe güven mesajı verildi.

İlk olarak 2008-2009'da Newcastle'dan Fenerbahçe'ye gelen Emre 2012-13'te ikinci kez sarı-lacivertli takıma imza attı. Ve bu sezon başında 40 yaşında 3. defa takıma geldi.

Sezon başında futbol kariyerini noktalayan kaleci Volkan Demirel teknik heyete dahil olmuştu. Volkan, 2002-2003 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda.

Sakatlığı tam olarak geçmeyen ve önceki akşam salonda çalışan kaptan Emre Belözoğlu, dün teknik heyete destek için sahaya indi.

Emre Belözoğlu, Yanal döneminde de pek çok maçta kulübeden takım içinde gördüğü aksaklıklara müdahale ediyordu.

Tercüman Görkem Ekal, Yanal döneminde göreve gelmişti.

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Emret kaptanım!
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