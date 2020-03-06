Emret kaptanım!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar sürerken, yönetim bir yandan da mevcut kadronun gidişatıyla ilgili gözlem yapma kararı aldı.Yukatel Denizlispor maçında yeni teknik direktör kulübede olmayacak.Emre, kaptanlık dışındadaha önce yaptığı gibiantrenman ve maçlardateknik heyetle fikir alışverişindebulunacak. Fenerbahçeyönetimi, mevcut ekibin sahadaolumlu sonuçlar vermesinin,yeni teknik direktör arayışlarındada ellerini güçlendireceğinidüşünüyor. Mevcut ekibin takımınhavasını olumluya çevirmesi,teklif yapılan teknik direktörleriikna sürecinde işleri kolaylaştıracak.Emre Belözoğlu destekli teknik kadronun mesaisi sadece Denizlispor maçıyla sınırlı kalmayabilir. Yönetim birçok aday için nabız yoklasa da henüz net bir isimle anlaşma sağlanmış değil. Bu süreçte hem olası olumsuz sonuçların önüne geçmek hem de yeni hoca arayışında panik yaşanmaması adına eldeki teknik ekibe güven mesajı verildi.İlk olarak 2008-2009'da Newcastle'dan Fenerbahçe'ye gelen Emre 2012-13'te ikinci kez sarı-lacivertli takıma imza attı. Ve bu sezon başında 40 yaşında 3. defa takıma geldi.Sezon başında futbol kariyerini noktalayan kaleci Volkan Demirel teknik heyete dahil olmuştu. Volkan, 2002-2003 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda.Sakatlığı tam olarak geçmeyen ve önceki akşam salonda çalışan kaptan Emre Belözoğlu, dün teknik heyete destek için sahaya indi.Emre Belözoğlu, Yanal döneminde de pek çok maçta kulübeden takım içinde gördüğü aksaklıklara müdahale ediyordu.Tercüman Görkem Ekal, Yanal döneminde göreve gelmişti.

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