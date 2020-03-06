Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da beklenmeyen oldu! Mariano...

'da beklenmeyen oldu! ...

'daki performansı sonrası eleştirilerin hedefi olan isimlerden , ara transferde teklif gelmesi durumunda takımdan gönderilecekti... Resmi teklif gelmeyince oyuncu hakkında fesih kararına hazırlanan Galatasaray Yönetimi, bu kararından son anda vazgeçti ve Nagatomo'yu kadro dışı bırakarak Martin Linnes'i değerlendirme tasarrufu aldı. Bu kararın ardından beklenmeyen bir süreç başladı ve Mariano çıktığı maçlarda yaptığı işlerle ve yüksek performansıyla fark yaratarark bir anda ilk 11'in bankosu oldu.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 11:46 ABONE OL
Galatasaray'da beklenmeyen oldu! Mariano...

Ligin ilk 16 haftasında çıktığı maçlarda ne gol atan ne de asist üretebilen Mariano'nun ara transferde takımdan gönderilmesi bekleniyordu... Nagatomo ile birlikte masaya konulan iki isim için karar Nagatomo'dan yana kullanılmış Japon oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Martin Linnes'i bekte değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı kurmayları şaşırtan olay ise Mariano'nun yükselen performansı oldu.

Ara transfrede gönderilmesi hatta gönderilememesi durumunda da kadro dışı bırakılması dahi düşünülen Brezilyalı futbolcu takımın son haftalardaki değişmez ismi oldu.

8 MAÇTA 5 ASİST!

Son 8 haftada 5 asist yapan Brezilyalı oyuncu adeta fark yarattı ve çok önemli katkılarıyla takımını şampiyonluk yarışında tutan futbolcular arasında yer aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için sözleşme uzatılıp uzatılmayacağına ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da beklenmeyen oldu! Mariano...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA