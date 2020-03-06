Galatasaray'da beklenmeyen oldu! Mariano...

Ligin ilk 16 haftasında çıktığı maçlarda ne gol atan ne de asist üretebilen Mariano'nun ara transferde takımdan gönderilmesi bekleniyordu... Nagatomo ile birlikte masaya konulan iki isim için karar Nagatomo'dan yana kullanılmış Japon oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Martin Linnes'i bekte değerlendirmek isteyen sarı kırmızılı kurmayları şaşırtan olay ise Mariano'nun yükselen performansı oldu.

Ara transfrede gönderilmesi hatta gönderilememesi durumunda da kadro dışı bırakılması dahi düşünülen Brezilyalı futbolcu takımın son haftalardaki değişmez ismi oldu.

8 MAÇTA 5 ASİST!

Son 8 haftada 5 asist yapan Brezilyalı oyuncu adeta fark yarattı ve çok önemli katkılarıyla takımını şampiyonluk yarışında tutan futbolcular arasında yer aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için sözleşme uzatılıp uzatılmayacağına ise teknik direktör Fatih Terim karar verecek.