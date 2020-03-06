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Kelepçeli

’da borçları nedeniyle pasaportuna el koyulan eski futbol yıldızı, sahte belgelerle giriş yaptığı Paraguay’da gözaltına alınmaktan kurtulamadı

Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Kelepçeli Ronaldinho

Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, sahte pasaportla giriş yaptığı Paraguay'da gözaltına alındı. Eski futbolcu ve kardeşi Assis bir golf tesisinde kelepçelendikten sonra ifadeleri alındı. Ronaldinho soruşturma sürecinde ikamet ettikleri otelde gözaltında tutulacak. 2015'te yasa dışı balık çiftliği kurduğu için 8.5 milyon dolar ceza alan Ronaldinho bu parayı ödemeyince pasaportuna el koyulmuştu. Ayrıca 38 yaşındaki ismin, biriken borçları nedeniyle ülkesindeki 57 mülküne de haciz gelmişti.

KARİYERİNDE 14 KUPA VAR
1998-99 sezonunda Brezilya ile Copa Amerika Kupası'nı alan Ronaldinho, 2004 ve 2005 yıllarında Barcelona forması altında Dünya'nın en iyi futbolcusu seçilirken ardından 2002'de de Brezilya ile Dünya Kupası'nı kazandı. 2005'te Ballon D'Or ödülünü de alan Ronaldinho, 2005-2006 sezonunda Barcelona ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu'nu, 2012-2013 sezonunda da Atletico Mineiro ile Livertadores Kupası'nı aldı. Ronaldinho kariyeri boyunca 14 kupayı havaya kaldırdı.

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Kelepçeli Ronaldinho
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