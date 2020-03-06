Kopenhag - Başakşehir maçına koronavirüs engeli

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Medipol Başakşehir'in Kopenhag'la oynayacağı maç öncesinde flaş bir karar alındı. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Kopenhag-Başakşehir maçını da vurdu.

Danimarka Hükümeti, Çin'in ardından dünyada yaygın hale gelen koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili aldığı önlemleri açıkladı. Yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile İstanbul Başakşehir maçının seyircisiz oynanmasına karar verildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından gelen uyarıları göz önüne alan Danimarka Hükümeti, UEFA Avrupa Ligi'nin haricinde iç sahada oynanması planlanan lig mücadelelerine de seyirci alınmayacağını bildirdi.

İki takım arasındaki ilk maç 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.