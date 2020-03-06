Marcao, Fiorentina’nın radarında

Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki stoperi Marcao, İtalyanlar'ın takibine takıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ve 4 yıllık imza atan Brezilyalı oyuncu, Corriera Della Sport'a göre Fiorentina'nın radarında
. Yıllık 800 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncunun performansına övgüler yağdırılan haberde, "Galatasaray savunmasının lideri"
vurgusu yapılırken yaz transfer döneminde Fiorentina'nın sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalabileceği belirtildi. Floransa ekibinin stoperi German Pezzella'nın ayrılma ihtimali olduğu
ve tekliflerin arttığı öğrenilirken Arjantinli oyuncunun gitmesi halinde Marcao'nun ilk hedef olduğuna dikkat çekildi.