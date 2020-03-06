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, German Pazella’ya gelen teklifleri değerlendirirse yerini ile doldurmak istiyor

Giriş Tarihi: 6.3.2020 ABONE OL
Marcao, Fiorentina’nın radarında
Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki stoperi Marcao, İtalyanlar'ın takibine takıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen ve 4 yıllık imza atan Brezilyalı oyuncu, Corriera Della Sport'a göre Fiorentina'nın radarında. Yıllık 800 bin Euro kazanan Brezilyalı oyuncunun performansına övgüler yağdırılan haberde, "Galatasaray savunmasının lideri" vurgusu yapılırken yaz transfer döneminde Fiorentina'nın sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalabileceği belirtildi. Floransa ekibinin stoperi German Pezzella'nın ayrılma ihtimali olduğu ve tekliflerin arttığı öğrenilirken Arjantinli oyuncunun gitmesi halinde Marcao'nun ilk hedef olduğuna dikkat çekildi.
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Marcao, Fiorentina’nın radarında
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