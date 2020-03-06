Mert Müldür'e askerlik şoku!

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür'ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi EURO 2020'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Fanatik'te yer alan habere göre Foda'ya, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.