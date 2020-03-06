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'e askerlik şoku!

öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü 'in kadroya çağırmayı planladığı isimlerden , askerlik sorunu ile karşı karşıya. Defans hattındaki sakatlıkların ardından Şenol Güneş'in rotasyonda değerlendirmeye alabileceği Mert için askerlik kozunu öne sürdü. Kendi oynatabilmek için Mert ile görüşen ancak olumlu yanıt alamayan Avusturyalı yetkililer, genç futbolcuyu askerlik sorunu ile ikna etmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 10:04 ABONE OL
Mert Müldür'e askerlik şoku!

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür'ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi EURO 2020'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Fanatik'te yer alan habere göre Foda'ya, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.

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Mert Müldür'e askerlik şoku!
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