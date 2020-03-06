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'dan 'a cevap geldi! İşte 'nun değeri

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve oynadığı futbolla teknik heyetin beğenisini kazanan 'nun bonservisini almak için çalışmalar başladı. Galatasaray transfer için nabız yoklarken , yıldız oyuncu için istediği rakamı sarı kırmızılı kulübe iletti.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 5.3.2020 23:55 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 02:33 ABONE OL
Monaco'dan Galatasaray'a cevap geldi! İşte Henry Onyekuru'nun değeri

'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı beklentileri boşa çıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti.

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Monaco'dan Galatasaray'a cevap geldi! İşte Henry Onyekuru'nun değeri
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