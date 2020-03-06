Monaco'dan Galatasaray'a cevap geldi! İşte Henry Onyekuru'nun değeri

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve oynadığı futbolla teknik heyetin beğenisini kazanan Henry Onyekuru'nun bonservisini almak için çalışmalar başladı. Galatasaray transfer için nabız yoklarken Monaco, yıldız oyuncu için istediği rakamı sarı kırmızılı kulübe iletti.
Giriş Tarihi: 5.3.2020 23:55Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 02:33ABONE OL
Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti.