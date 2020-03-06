Monaco'dan Galatasaray'a cevap geldi! İşte Henry Onyekuru'nun değeri

Galatasaray'ın geri dönmesi için 6 ay uğraştığı Henry Onyekuru beklentileri boşa çıkarmadı. Fenerbahçe derbisinin kahramanı olan Onyekuru için hocası Fatih Terim sistemini değiştirdi ve 10 numarası Emre Akbaba'dan vazgeçti.