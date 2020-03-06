TFF’den Katar hamlesi!

BAŞKANLAR YAN YANA

Kulüpler Birliği toplantısı dün gerçekleştirilirken, alınan kararlar Türk futbolunda da yeni bir dönemin habercisi oldu... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda Ali Koç, Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi yan yana oturdu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.



HERKES KAZANACAK

TFF tarafından Türkiye Kupası finalinin gelecek sezon Katar'da oynanmasına yönelik yapılan başvuru ve görüşmeler hakkında bilgi verildi. Anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.



YAYIN GÖRÜŞÜLDÜ

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile de yeni sezon için Nisan ayında masaya oturulması hedefleniyor. Kulüpler yeni anlaşmada bir önceki sezonun fiyatlarının altına inmek istemiyor. beIN Sports'un teminat mektubunu, Katar devletinin garanti mektubu ile değiştirmek istemesine de kulüpler sıcak bakarken, son karar Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'a bırakıldı.



'ZEMİN FUTBOLA MÜSAİT'

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, G.Saray maçı öncesinde çıkan transfer haberleri ve karşılaşmanın saati ile ilgili açıklama da yaptı: "Transfer dönemi kapandı. Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, Sivasspor'da kaldı. G.Saray maçı öncesi bu dedikoduların amacı ne? Ne kadar ahlaki? Mustafa Cengiz Başkan 15 gün önce saatin değişmesi ricasında bulundu. O dönem yoğun kış vardı. Ama şu an Sivas'ta hava ve zemin futbol oynamaya müsait."



BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÖSTERECEĞİZ

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının verimli geçtiğini ve fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi. Kulüplerin azalan yayın gelirleri konusunda çalışmalar yapılmasının planlandığını da belirten Sepil, "Kulüpler olarak 12 Mart'taki Başakşehir- Kopenhag maçına, birlik ve beraberliği gösterme adına katılma kararı aldık" dedi

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