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: 'un temiz golü verilmedi!

'in 25. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından , deplasmanda FK'nın konuğu oldu. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele 1-1 sona erdi ve bordo-mavililer hayati 2 puan kaybetmiş oldu. Maçın son dakikasında ise uzun süre konuşulacak bir olay yaşandı. Trabzonspor Nwakaeme ile 90+3. dakikada golü buldu. Hakem santrayı gösterdi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti. Ancak VAR pozisyonu incelemesi için Özkahya'yı uyardı. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi golden önce Abdülkadir Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. , karşılaşmanın ardından pozisyonu yorumlarken 'gol temiz' yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 20:18 ABONE OL
Ahmet Çakar: Trabzonspor'un temiz golü verilmedi!

Ligde bir maç eksiği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.


Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan şampiyonluk yolunda kritik kayıp! Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor

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Ahmet Çakar: Trabzonspor'un temiz golü verilmedi!
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