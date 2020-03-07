Aklımda sadece Trabzonspor var

Trabzonspor'un gol makinesi Alexander Sörloth, hakkındaki transfer söylentilerine cevap verdi. İspanyol MARCA gazetesine konuşan Norveçli oyuncu, "Ben de söylentileri duyuyorum. Ancak bu tip söylentiler her zaman olur. Ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklandım. Burada büyük bir takım ruhu ve olgusu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Şu anda transfer hakkında konuşmak uygun değil. Bu aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur" dedi. Bordo-mavililer, Crystal Palace'tan iki yıllığına kiraladıkları golcü futbolcunun bonservisini 6 milyon Euro karşılığında alma önceliğine sahip.



BELÇİKA'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER GELDİ

Belçika gazetesi Het Nieuwsblad, Trabzonspor'dan önce Gent'te kiralık olarak forma giyen Sörloth'a methiyeler düzdü. Haberde, "Geçen sezon Gent'te iyi bir hava yakaladı. Trabzon'da da ligde 19 gole ulaştı ve Real Madrid'in ilgisini çekmeyi başardı" denildi.



BİRLİKTE DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'la birlikteliklerinin daha uzun süreli olmasını istediklerini dile getirdi. Ağaoğlu, "Oyuncumuzun aklı transferde değil, sadece takımın başarısını düşünüyor. Başarılı bir oyuncu için bu tür söylentilerin çıkması gayet normal. Ancak biz birlikte daha iyi işler yapacağız. O da Trabzonspor'u çok seviyor" diye konuştu.



OBİ MİKEL İLK 11'DE

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor bugün deplasmanda Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bordo-mavili takımda mücadele öncesi sakatlıkları bulunan Hosseini, Ahmet Canbaz ve Pereira dışında eksik yok. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in kupa maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Obi Mikel'i tekrar 11'de görevlendirmesi bekleniyor.



90 DAKİKA KONSANTRASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Gaziantep karşısında oyuncularından 90 dakika maça konsantre olmalarını isteyerek "Herkes bizi yenmek isteyecektir. Dikkatli olmalıyız" uyarısında bulundu.

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