Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir kazandı Trabzonspor kaybetti! Süper Lig'de zirve karıştı...

Başakşehir kazandı kaybetti! 'de zirve karıştı...

'de 25. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. BtcTurk , sahasında  ile 1-1 berabere kaldı. , deplasmanda 'yi 3-0 mağlup etti.  ile  FK deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 19:31 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 19:48 ABONE OL
Başakşehir kazandı Trabzonspor kaybetti! Süper Lig'de zirve karıştı...

Süper Lig'de zirve yarışı yine kıyasıya devam etti. 25. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yarışa tekrardan ortak olmuştu.

Heyecan bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Alt sıraları ilgilendiren mücadelede Malatyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor ise konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir kazandı Trabzonspor kaybetti! Süper Lig'de zirve karıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA