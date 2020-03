Beşiktaş Ankaragücü engelini aştı

hızlı başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikada Boyd ve Atiba'yla giriştiği hücum aksiyonlarının meyvesini penaltıyla aldı. Atiba oyun aklıyla her zaman Beşiktaş'a ayrıca bir kuvvet olduğunu gösterdi.dakikalarda Ankaragücü, Beşiktaş'a özellikle sertlikle yanıt vermeye çalıştı. Zaman zaman tehlikeli olabilecek pozisyonlar da yakalasalar Beşiktaş savunması yerinde müdahaleleriyle ilk devre geçit vermedi.1-0'ın riski her geçen dakika artarken, siyah-beyazlılar hızlı hücumlarından sonuç alamayınca Sergen Yalçın müdahalede bulundu. Değişiklikler işe yararken Ljajic'in harika golüyle fark 2'ye çıktı. A.Gücü uzatmalarda penaltıdan gol bulsa da Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı.sonuçla art arda iki maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, üst sıralara tutunmaya devam etti.2-1 kazandığı Alanya maçında 18 şutta 9 isabet, 2-2 biten Trabzon karşılaşmasında 29 şutta 9 isabet, 1-0 kaybettiği Başakşehir maçında 19 şutta 6 isabet bulan Beşiktaş, dün akşamki maçta pozisyon üretmekte zorlandı. Kartal mücadele boyunca 12 şut çekerken sadece 2'sinde isabet buldu.Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve yedek kulübesine kadar düşen Adem Ljajic, dün akşamYıldız oyuncu takıma dahil olduktan 10 dakika sonra da siyahbeyazlı takımın farkı ikiye çıkarmasını sağlayan vuruşu yaptı. Gol sevincinde ise önce kulaklarını tıkadı ardından eliyleişareti yaparak kendisini eleştirenleremesajı yolladı. Boşnak asıllı Sırp futbolcu, dün akşamla birlikte bu sezonkaydetti. Sezonun ilk yarısında 3-0 kazanılan Göztepe ve ikinci yarıda 2-1 kaybedilen Sivas maçlarında da ağları sarsan Ljajic, 6 da asist yaptı.Burak, 14. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluştu. Ardından hakem Arda Kardeşler'le çarpıştı. Sonrasında şutunu çekti ama meşin yuvarlak auta gitti. Burak, bağırarak tepki gösterirken Kardeşler, golcü futbolcuya sarılarak özür diledi.Sezonun ilk yarısında Ankaragücü'ne 90 dakika gol atamayan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dün Burak Yılmaz'la 6. dakikada ağları sarsmayı başardı. Filelere giden top siyahbeyazlıların bu sezon en erken bulduğu gol olarak kayıtlara geçti.Atiba, "37 yaşında olmama rağmen performansım her geçen gün yükseliyor. Bu seviyede devam ettiğim için müteşekkirim" dedi.5. dakikada Atiba ceza sahasına sağdan girerken Faty, Kanadalı oyuncunun ayağına bastı ve penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Burak ağları buldu…36'da Sedat Ağçay, hızlı hücumda Beşiktaş ceza sahasına girdi. Karius'u geçmek isterken yerde kalan oyuncu, penaltı kararı beklerken hakemi aldatmaya yönelik hareket kararı sonrasında sarı kart gördü.Vida'nın Faty'ye yaptığı müdahale için hakem önce serbest vuruş verdi. Sonrasında VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonun ceza sahası içinde olduğu hakeme iletildi ve penaltı kararı çıktı.

