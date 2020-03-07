Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz maç kadrosunda

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.



İHA'nın haberine göre, Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.





ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz 29 Ağustos 2003 İstanbul Bağcılar doğumlu. 2013 yılında Fenerbahçe alt yapısına giren 16 yaşındaki orta saha oyuncusu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ömer Faruk Beyaz 2018 yılında profesyonel yapıldı. Sarı-Lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

U14 takımında 32 maçta 34 gol, U15 takımında 18 maçta 16 gol, U17'de 25 maçta 13 gol, ve U19'da bu sezon 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Ömer Faruk Beyaz ayrıca 35 kez milli takımın değişik yaş gruplarında forma şansı buldu.