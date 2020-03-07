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'nin 'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı...

'e şampiyonluk parolasıyla başlayan , 25. hafta itibariyle bu hedefinden uzaklaştı. 2. yarıya ikide iki ile başlayan Fenerbahçe, son 6 maçında ise galibiyet göremedi. Fenerbahçe sırasıyla, , , MKE Ankaragücü, , ve Denizlispor maçlarında kazanamadı.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 23:26 ABONE OL
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı...

Süper Lig'in ikinci devresinde üst üste alınan kötü sonuçlarla zirve yarışından kopan Fenerbahçe'ye bir şok da Denizlispor'dan geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, konuk ettiği Denizlispor karşısında 1 puanı kurtardı.

Bu sonuçla Sarı Kanaryalar'ın lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 12'ye çıktı.

GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI!
Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ikinci devreye de rüzgar gibi bir giriş yapmıştı.

18. haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir'i de 2-0 yenerek zirve yarışının en önemli adaylarından biri olduğunu göstermişti.

Ancak 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle her şey bir anda tersine döndü. Ardından gelen Alanyaspor beraberliği ise sarı-lacivertli ekibe büyük yara verdi.

Ligin alt sıralarındaki Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Sarı Kanaryalar, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 yenildi ve Kadıköy'deki 20 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti.

ERSUN YANAL DÖNEMİ BİTTİ
Galatasaray yenilgisiyle birlikte koltuğu sallanan teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor beraberliğinin ardından karşılıklı olarak takımla yollarını ayırdı ve kupada oynanan Trabzonspor maçında yönetim isteğiyle takımla son maçına çıktı.

Son olarak Denizlispor karşısında alınan 2-2'lik beraberlik, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Fenerbahçe, ligdeki son galibiyetini Ocak ayında Medipol Başakşehir'e karşı aldı.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı...
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