Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Hüseyin Çimşir'in öğrencileri zirve mücadelesinde yara almak istemiyor. 48 puanla ikinci durumda bulunan Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki rakipleri Sivasspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı haftada mutlak 3 puan peşinde. Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK, 31 puanla 9. sırada yer alıyor. Gaziantep temsilcisi kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

CANLI ANLATIM





İLK 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Tosca, Morais, Sousa, Güray Vural, Maxim, Kayode, Kenan Özer

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

* Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynadığı dört resmi maçın üçünü kazanırken (1B), Gaziantep'te oynanan tek karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı (2002/03 Türkiye Kupası).

*Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasından tek galibiyet çıkarabilmişti (3B 4M). Gaziantep FK'nın bu sezon evinde üç maçlık galibiyet serisi bulunmuyor.

*Süper Lig'de sekiz haftadır sahadan yenilgiyle ayrılmayan Trabzonspor (7G 1B), bu süreçte rakip filelere 26 gol gönderdi.

*Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9G 7B), tek yenilgisini bu sezonun beşinci haftasında Sivasspor'dan aldı (1-2).

*Bu sezon Süper Lig'de frikik organizasyonlarından en fazla gol bulan takım olan Gaziantep FK'nın (6), rakip filelere gönderdiği son dört golün üçü bu şekilde geldi.

*Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en düşük bölümünü maçların ilk 15 dakikasında (1/25), en büyük bölümünü ise son 15 dakikasında (10/25) kalesinde gördü.

*Gaziantep FK forması giyen Muhammet Demir, Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı son altı Süper Lig maçında dört gol kaydetti.

*Bu sezon deplasmanda en fazla gol kaydeden oyuncu olan Alexander Sörloth (8), bu golleri çıktığı 10 Süper Lig maçında çektiği 13 isabetli şutta buldu (1.6 şutta 1 gol).

*Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçında da gol katkısı yapmayı başardı (3 gol & 2 asist).

*Süper Lig kariyerinde Trabzonspor'u mağlup edemeyen Marius Sumudica (1B 2M), son iki karşılaşmayı dörder gol yiyerek kaybetti (0-4 & 1-4).