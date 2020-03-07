Galatasaray'da Ömer Bayram gerçeği! Fransa'dan teklif...

Bu sezon kuşkusuz en sürpriz katkı Ömer Bayram'dan geldi. Sol bek olarak bekleneni veremeyen ve bu sezonun başında ayrılığın kıyısından dönen 28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in orta sahada şans vermesi ile birlikte yeniden parladı. 10 asist yaparak Süper Lig'in en çok gol pası veren oyuncusu durumuna gelen Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılması kararı da yönetim tarafından alındı...



SON ANDA AYRILIK KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Sezon başında yurt dışından da teklifler alan deneyimli oyuncu için en fazla ısrar ise Fransız ekibi Amiens'ten gelmişti. Gitmeyi ciddi olarak düşünen ancak son anda karar değiştirip G.Saray'da kalan Ömer, bu teklifi kabul etseydi şu anda 22 puanla 19. sırada bulunan Amiens ile küme düşmemeye oynayacaktı.



RYAN DONK'A DERBİ UYARISI

Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Ryan Donk sınıra geldi. Deneyimli oyuncu, yarın Sivas'ta kart görmesi halinde gelecek hafta Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Hollandalı savunmacıyı teknik heyet kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarırken cezalı duruma düşmesi halinde ise Ahmet Çalık'a görev verilmesi bekleniyor.

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