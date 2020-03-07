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BB Erzurumspor maçında kazanan çıkmadı!

1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider , ikinci sıradaki Erzurumspor'u ağırladı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla birlikte lider Hatayspor puanını 50'ye yükseltirken, konuk ekip Erzurumspor ise puanını 46'ya çıkarttı. İki ekibinde ligdeki sırası değişmedi...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 18:34 ABONE OL
Hatayspor BB Erzurumspor maçında kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'in 26. haftasındaki Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşma öncesi Hataysporlu taraftarlar, tribünlerde namaz kılarak, dua etti. Taraftarlar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek andı.

Hataysporlu futbolcular da sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hatay benim şahsi meselemdir" sözünün yer aldığı pankartla çıktı.

HATAYSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇININ ARDINDAN

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Biz bugün şunu gördük, bütün Hatay, bizler kenetlendik. Bu yolun sonunda da şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin kaderini belirleyecek maçlardan birinin oynandığını belirterek, mücadelenin büyük bölümünde oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyledi.

Önemli gol pozisyonlarına girdiklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını ifade eden Altıparmak, verilmeyen 2 penaltılarının olduğunu savundu.

Altıparmak, Süper Lig'e çıkacaklarına inandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rakiplerimizden biriyle oynadık. Aradaki 4 puanlık farkı koruduk. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar mücadele ettiler, galibiyeti istediler. Ama burada en çok kutlanacak şey taraftarımız. Maçın sonuna kadar takımlarını desteklediler, sahip çıktılar. Biz bugün şunu gördük, bütün Hatay, bizler kenetlendik. Bu yolun sonunda da şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağız. Bunu, bugün herkese net bir şekilde gösterdik."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, şampiyonluk yolundaki iki takımın karşılaştığını kaydederek, "Kazanmaya yakın olan, maçın genelinde iyi olan taraf olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sözeri, oyuncularını kutladığını belirterek, ligde kalan maçlarını kazanarak yollarına iyi şekilde devam etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Hatayspor BB Erzurumspor maçında kazanan çıkmadı!
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