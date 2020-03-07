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Hoffenheim deplasmanında puanı kaptı! Schalke 04 1-1 Hoffenheim

Bundesliga’nın 25. haftasında 04 sahasında Hoffenheim’ı ağırladı. Mücadelede 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 20:39 ABONE OL
Hoffenheim Schalke deplasmanında puanı kaptı! Schalke 04 1-1 Hoffenheim

Almanya Ligi'nde Avrupa kupalarına katılmak isteyen iki takım mücadele etti. Schalke 04 sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Ev sahibi Schalke 04 genç yıldızı Weston McKennie ile 20. dakikada öne geçti ve mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapadı. Hoffenheim ise 69. Dakikada Christoph Baumgartner ile Schalke 04'ün golüne cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi. Bu sonuçla iki takım da sahada 1 puanla ayrıldı.

Maç sonrası Schalke 04 puanını 37, Hoffenheim ise 35'e çıkardı.

Schalke 04'te temsilcimiz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

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Hoffenheim Schalke deplasmanında puanı kaptı! Schalke 04 1-1 Hoffenheim
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