Ronaldinho ve kardeşi Paraguay'da tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Paraguay'a giden Ronaldinho ile kardeşi Assis, ülkeye girerken kendilerini Paraguay vatandaşı gibi gösterdikleri ve sahte evrak kullandıkları için gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra savcı tarafından bir yargıç önünde uzun bir sorgulamadan geçen Ronaldinho ve kardeşi daha sonra alternatif bir ceza verilmesi yönünde gelen talep doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Ancak başsavcı, ikili için tutuklama emri çıkarttı ve bunun üzerine Brezilyalı eski oyuncu ile Roberto Assis, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tutuklandı. Paris Saint-Germain, Milan ve Barcelona gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho), kardeşiyle birlikte bugün tekrar hakim karşısına çıkacak.

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Paraguay polisi, bir kitabı tanıtmak için Asuncion'a gelen Ronaldinho'nun kaldığı oteli aradı. İçişleri Bakanı Öklidler Acevedo'e göre müfettişler, burada sahte pasaportlar buldu. Bir polis yetkilisi Gilberto Fleitas'a göre de Ronaldinho, bu sahte pasaportları tutuklanan Brezilyalı ajan Wilmondes Sousa Lira'nın elinden aldı. Aynı davayla ilgili olarak iki Paraguay vatandaşı olan Maria Isabel Gayoso ve Esperanza Apolonia Caballer de tutuklandı.