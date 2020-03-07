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SON DAKİKA | 'de yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

'in 25. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde 'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldığı duyurulmuştu. Fenerbahçe'de Dirar'ın ardından bir şok daha yaşandı. , bağırsak enfeksiyonu nedeniyle son dakikada kadrodan çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 7.3.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 19:47 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'de yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Ersun Yanal'ın istifasının ardından bu hafta Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi daha geldi.

Fenerbahçe'de daha önce Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Dirar'ın ardından Deniz Türüç de geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle son dakikada kadrodan çıkarıldı.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'de yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
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