SON DAKİKA

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Ersun Yanal'ın istifasının ardından bu hafta Zeki Murat Göle idaresinde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi şok bir sakatlık haberi daha geldi.

Fenerbahçe'de daha önce Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarılmıştı. Sarı-lacivertlilerde Dirar'ın ardından Deniz Türüç de geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle son dakikada kadrodan çıkarıldı.