Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesi nedeniyle Fenerbahçe sahaya teknik direktörsüz çıktı. Takımın başında antrenör Murat Zeki Göle'nin yer alacağı açıklandı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu da kendisine destek verecekler.







11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Vedat Muriç

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Estupinan.

FENERBAHÇE'DE ŞOK SAKATLIK! DENİZLİ MAÇI ÖNCESİ...

4 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Dirar, Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

SON DAKİKA | FENERBAHÇE'DE YILDIZ İSİM KADRODAN ÇIKARILDI!

EMRE BELÖZOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz, Denizlispor maçıyla 11'e döndü. Teknik kadroda devam edeceği açıklanan Emre Belözoğlu ise yedekelr arasında yer alıyor.

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40. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.