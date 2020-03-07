Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Deplasman ekibi Konyaspor golünü Bajic, Yeni Malatyaspor'un golünü ise Murat Yıldırım attı. Bu sonucun ardından Hikmet Karaman yönetimindeki Yeni Malatyaspor puanını 25 yaparken, Bülent Korkmaz'ın Konyaspor'u ise 23 puana ulaştı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan gelişen ceza sahasına yapılan ortada Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Farnolle son anda topu kornere çeldi.



20. dakikada Milosevic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Uğur'un kafa vuruşunda top direkten döndü.



29. dakikada Yeni Malatyaspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın sert vuruşunda kaleci Serkan parmaklarının ucuyla son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



45. dakikada Chebake'nin, Bajic'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bajic topu ağlara gönderdi.

61. dakikada sağdan gelişen ev sahibi ekibin atağında Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Bifouma'nın sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'nın kucağında kaldı.

65. dakikada Fofana'nın sağdan verdiği pasla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu takip eden Murat Yıldırım, ceza sahasından şutunu çekerek kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma sağ kanatta taç çizgisine yakın noktada kaleci Serkan Kırıntılı'dan sıyrılmak isterken tecrübeli file bekçisi ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır Kaleci Serkan Kırıntılı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.