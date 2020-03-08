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Ajax Heerenveen karşısında hata yapmadı!

'da şampiyonluğun en güçlü adaylarından Ajax, 25. hafta mücadelesinde Heerenveen ile deplasmanda karşılaştı. Konuk ekip 6 dakikada bulduğu 3 golle Heerenveen'i 3-1 mağlup etti ve 2 haftalık galip gelememe serisine son verdi. Ajax bu galibiyetle zirvedeki yerini de korumuş oldu.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 17:12 ABONE OL
Ajax Heerenveen karşısında hata yapmadı!

Hollanda Eredivisie'de 25. hafta mücadelesinde Heerenveen sahasında şampiyonluk adaylarından Ajax'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken konuk ekip Ajax, ikinci yarı açıldı. Konuk ekip, 57. ve 60. dakikada golcü oyuncu Dusan Tadic, 63. dakikada Quincy Promes'in attığı gollerle 6 dakikada 3 gol atarak resmen fişi çekti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 67. dakikada Mitchell van Bergen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Ajax 2 hafta aradan sonra galip gelerek puanını 56'ya çıkardı. Ev sahibi Heerenveen ise 33 puanda kaldı.

Ajax 26. hafta karşılaşmasında Twente'yi ağırlayacak. Heerenveen ise Willem II deplasmanında sahne alacak.

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Ajax Heerenveen karşısında hata yapmadı!
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