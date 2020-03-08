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Arjantin'de şampiyon

, ligin 23. haftasında takımın Arjantinli efsane futbolcularından 'nın çalıştırdığı Gimnasia'yı La Bombonera Stadı'nda ağırladı. Arjantin 'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 yenen Boca Juniors, 2019-2020 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 10:50 ABONE OL
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Ev sahibi ekip, karşılaşmayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle 48 puana çıkan Boca Juniors, son haftaya lider giren River Plate'in Atletico Tucuman deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 47 puanda kalmasıyla tarihinin 34. şampiyonluğunu elde etti.

Böylece Boca Juniors, 36 kezle Arjantin'in en çok şampiyonluk yaşayan takımı River Plate'e bir adım daha yaklaştı.

TEVEZ'İN SEVİNCİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ!

Karşılaşmanın ardından Boca Juniors'un golcüsü Carlos Tevez'in Maradona ile olan sevinci ise olay yarattı. İki ismin öpüştüğü görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.


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Arjantin'de şampiyon Boca Juniors
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