Ev sahibi ekip, karşılaşmayı Carlos Tevez'in 72. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu galibiyetle 48 puana çıkan Boca Juniors, son haftaya lider giren River Plate'in Atletico Tucuman deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 47 puanda kalmasıyla tarihinin 34. şampiyonluğunu elde etti.

Böylece Boca Juniors, 36 kezle Arjantin'in en çok şampiyonluk yaşayan takımı River Plate'e bir adım daha yaklaştı.

TEVEZ'İN SEVİNCİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ!

Karşılaşmanın ardından Boca Juniors'un golcüsü Carlos Tevez'in Maradona ile olan sevinci ise olay yarattı. İki ismin öpüştüğü görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.



