Aslan dersine çalıştı

alatasaray, sezonun en kritik maçlarından birinde bugün sahaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında 3-2 devirdiği Sivasspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Aslan, rakibini de ezberledi.ile oynayacağı maç için özellikle savunmacılarınaDeneyimli teknik adam, özellikle Yatabare'yi tutarak ilk hamlesini de yapmak istiyor.sadece skora değil takım arkadaşlarına alan boşaltarak büyük katkı vermesi nedeniyle Terim özellikle dikkat çekti.Sivasspor'un diğer hücum silahları ise iki beke emanet. Emre Kılınç ve Fernando'nun da artılarını ve eksilerini savunmasına anlatanForma Belhanda'nınTÜM planlarını 3 puan için yapan Fatih Terim, Kadıköy'de 3-1 kazanan takımı Sivas'ta sahaya sürme kararı aldı. Sivasspor'unile üçlü orta saha oynayacağını bekleyen Terim, rakibineüçlüsü ile cevap verecek. Lemina kadroya alınsa da Beşiktaş derbisi düşünülerek ilk 11'de riske edilmeyecek.4 Eylül Stadı'nda DEV ZİRVESİVAS ile G.Saray bugün Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen ve 9 galibiyet ile 3 beraberlik alan Yiğido, sarı-kırmızılıları da eli boş göndermek istiyor. Son 8 haftayı da 3 puanla kapatan Aslan ise seriye ara vermeden yola devam etmenin peşinde...

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