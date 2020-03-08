Aslan dersine çalıştı

G
alatasaray, sezonun en kritik maçlarından birinde bugün sahaya çıkıyor. Sezonun ilk yarısında 3-2 devirdiği Sivasspor ile bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Aslan, rakibini de ezberledi. Bu sezon oynadığı her maçta gol atmayı başaran Sivas
ile oynayacağı maç için özellikle savunmacılarına rakibi ezberleten Fatih Terim, son taktiklerini de verdi.
Deneyimli teknik adam, özellikle Yatabare'yi tutarak ilk hamlesini de yapmak istiyor. Ligde 11 gol atıp 3 kez de gol pası veren Malili oyuncunun
sadece skora değil takım arkadaşlarına alan boşaltarak büyük katkı vermesi nedeniyle Terim özellikle dikkat çekti. Golcü oyuncuyu adam adama markaja tabi tutacak olan deneyimli çalıştırıcı, Ryan Donk'u görevlendirecek.
Sivasspor'un diğer hücum silahları ise iki beke emanet. Emre Kılınç ve Fernando'nun da artılarını ve eksilerini savunmasına anlatan İmparator, Mariano ve Saracchi'ye bu ikiliyi durdurma görevini verdi.
Forma Belhanda'nın
TÜM planlarını 3 puan için yapan Fatih Terim, Kadıköy'de 3-1 kazanan takımı Sivas'ta sahaya sürme kararı aldı. Sivasspor'un Fatih Aksoy-Hakan Arslan-Mert Hakan Yandaş
ile üçlü orta saha oynayacağını bekleyen Terim, rakibine Seri-Belhanda-Ömer Bayram
üçlüsü ile cevap verecek. Lemina kadroya alınsa da Beşiktaş derbisi düşünülerek ilk 11'de riske edilmeyecek.
4 Eylül Stadı'nda DEV ZİRVE
SİVAS ile G.Saray bugün Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu sezon evinde yenilgi yüzü görmeyen ve 9 galibiyet ile 3 beraberlik alan Yiğido, sarı-kırmızılıları da eli boş göndermek istiyor. Son 8 haftayı da 3 puanla kapatan Aslan ise seriye ara vermeden yola devam etmenin peşinde...