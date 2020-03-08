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'dan anlamlı hareket! Futbolcular askeri kamuflajla sahaya çıktı

'in 25. haftasında 'un Aytemiz 'u konuk ettiği maçta güzel görüntüler vardı. Ev sahibi ekip sahaya askeri kamuflajla çıktı ve 'nı bayrağa dönerek okudu.

Giriş Tarihi: 8.3.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 17:32 ABONE OL
Çaykur Rizespor'dan anlamlı hareket! Futbolcular askeri kamuflajla sahaya çıktı

Rizesporlu futbolcular askeri kamujla sahaya çıkarak Mehmetçik'e destek verdi. Çaykur Didi Stadyumu'nda kritik maçta Alanyaspor'la karşı karşıya gelen ev sahibi ekipte oyuncular seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Rizespor'la ilk defa bir lig maçında takımının başında oldu. Karaman da futbolcuları gibi maç öncesinde askeri kamuflaj giydi.

İstiklal Marşı'nı bu şekilde okuyan Karaman, maçtan önce başarılar dilemek için yanına gittiğinde Erol Bulut çok şaşırdı.

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Çaykur Rizespor'dan anlamlı hareket! Futbolcular askeri kamuflajla sahaya çıktı
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