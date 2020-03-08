Çaykur Rizespor'dan anlamlı hareket! Futbolcular askeri kamuflajla sahaya çıktı

Rizesporlu futbolcular askeri kamujla sahaya çıkarak Mehmetçik'e destek verdi. Çaykur Didi Stadyumu'nda kritik maçta Alanyaspor'la karşı karşıya gelen ev sahibi ekipte oyuncular seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı.





Teknik direktör Ünal Karaman, Rizespor'la ilk defa bir lig maçında takımının başında oldu. Karaman da futbolcuları gibi maç öncesinde askeri kamuflaj giydi.

İstiklal Marşı'nı bu şekilde okuyan Karaman, maçtan önce başarılar dilemek için yanına gittiğinde Erol Bulut çok şaşırdı.