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'den 'ya özel görev!

'in 25. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede , 'un konuğu oluyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 48 puanı bulunurken, kazanan taraf büyük bir avantajı eline geçirecek. İkili averajın da önemli olduğu sezonda, iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanmıştı. Bu zorlu mücadele öncesi yaşanan tüm gelişmeler, iki teknik adamın özel taktikleri ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Giriş Tarihi: 8.3.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 8.3.2020 08:56 ABONE OL
Fatih Terim'den Belhanda'ya özel görev!

'in ikinci yarısında ritmini bulan ve şampiyonluk yarışına ortak olmayı başaran bugün yine çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip 19.00'da 'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem yönetecek. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. Kazanan takım puan farkıyla üstte yer alacak. Ayrıca açısından Sivas'taki maçın çok farklı anlamları da var. Galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.

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Fatih Terim'den Belhanda'ya özel görev!
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