Fatih Terim'den Belhanda'ya özel görev!

Süper Lig'in ikinci yarısında ritmini bulan ve şampiyonluk yarışına ortak olmayı başaran Galatasaray bugün yine çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip 19.00'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. Kazanan takım puan farkıyla üstte yer alacak. Ayrıca Galatasaray açısından Sivas'taki maçın çok farklı anlamları da var. Galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.