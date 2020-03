Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Saracchi kırmızı kart görmeliydi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşısında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Terim, Süper Lig'in 25. haftasında 2-2 sona eren Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirtti.

Sivasspor'un güçlü bir takım olduğunu, kendi evinde seyircisiyle başlangıcı çok iyi yaptığını dile getiren Terim, "Ama ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitesi, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre özellikle ilk yarı için bir parantez açmalı, herkes parantez açmalı bu oyuna." dedi.

Terim şöyle konuştu:

"Sivasspor evinde, her yerde güçlü, sezon başından beri çok iyi götüren bir takım. Açıkçası ilk yarının sonuna 2 farkla girseydik ikinci yarı bambaşka oyun oynanacaktı. Buna rağmen yine kazanabilirdik. Oyuncularımın ortaya koyduğu karakterden çok memnunum. İsteklerinden, oyun disiplinlerinden, oyun düşüncemize uymalarından, performanslarından memnunum. Hakikaten 2 puan kaybettik, yazık oldu denebilir. Birçok şeyi güzel yaptık ama sonucu hak etmedik. Bazen 2 puan kayıplar bir puan kazançlar belki çok daha... Rabb'imin bir bildiği var herhalde."

Terim, galibiyet serisinin sona ermesi ve maçta Galatasaray aleyhine verilen penaltıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, beraberliğin bu şekilde top oynayan takımı etkilemeyeceğinin altını çizdi.

"POZİSYON GRİ"

Böyle oynamaya devam etmeleri durumunda tekrar hak ettikleri yerlerde olacaklarına inandığını vurgulayan Fatih Terim, şunları kaydetti:

"Genel olarak hakemlerle ilgili pek konuşmuyorum ama madem sordunuz cevap vereyim. Şimdi bir defa pozisyon gri, penaltı pozisyonu net değil. Orta hakem vermemiş. Böyle bir durumda talimatnameleri bildiğim kadarıyla VAR devreye girmez çünkü hakem görmüş vermemiş. Olağanüstü, yüzde 100 bir hata yapmışsa VAR çağırır. Benim bildiğim böyle çünkü arkadaşlar geçen sene bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de, Türkiye'yi ayağa kaldırdılar ve Serkan hocanın hakemliği bitti. Onun günahı neydi? Mete hoca, son zamanların da formda bir hakemi. Maçı da iyi idare etti bence ama Saracchi'nin de direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi. Burada vermemiş hakem, pozisyon gri, çok ağır hatalarda çağrılıyor biliyorsunuz ben öyle biliyorum en azından. O penaltıydı, bu ofsayttı ben bunlara pek girmem. Zaten pozisyon alakasız bir yerde. Sorduğun iyi oldu çünkü bizden kimse bir şey demeyecektir bu konuyla ilgili hiç olmazsa ufak bir anekdot bırakmış olalım."

"HER MAÇ, HER PUAN ÖNEMLİ"

Terim, Sivasspor deplasmanından alınan bir puanın şampiyonluğa katkısının sorulması üzerine, "Son düzlüğe girdiğiniz bir atmosferde bir puanın da yarım puanın da üç puanın da çok büyük önemi var. Hele hele bizim gibi 10 puan gerilerden gelen bir takım için her puanın kıymetini bilmek lazım. Bugün bu 2 puanın da kıymetini bilmemiz gerekirdi. Dolayısıyla önemli kelimesi bundan sonraki her maç için kullanılacak. Artık her maç, her puan, her şey önemli. Telafi ederiz, etmememiz için bir sebep yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş ile yapacakları maçı değerlendiren Terim, derbilerin sonucunun belli olmadığını ancak sahalarında alıştıkları rutin oyunu ortaya koyacaklarını ve her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Fatih Terim, "Fikstür avantajına inanıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Fikstürle hiç alakam olmadı. Yani bu zor, kime göre, neye göre zor diye söyledim. Bugün maç öncesi tahmin yapsanız ortaya böyle tablo çıkar mıydı? Sivas kendi evinde istediği gibi başlamış ama sonradan başka bir duruma geçilmiş. Oynamazsanız hiçbir yerde kazanma ihtimaliniz yok. Oynadığınız zaman da nerede, hangi deplasmanda olursa olsun kaybetme ihtimaliniz çok az." ifadelerini kullandı.

Kağıt üstünde fikstür avantajından bahsedilebileceğine dikkati çeken Terim, oynamanın sorunu çözdüğünü belirterek, geçen yıl ve önceki sene Galatasaray'ın fikstürünün zor olduğunun söylendiğini ancak sonuç olarak zoru kolay ettiklerini ve şampiyon olduklarını sözlerine ekledi.